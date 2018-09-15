Экономим с выгодой

Тренд на экономию денег всегда будет “на слуху”. Люди хотят откладывать хотя бы некоторую часть своих доходов, чтобы иметь возможность отправиться в отпуск, путешествие, либо просто знать о наличии “финансовой подушки”, которая может прийти на выручку в момент экономических затруднений.

В современном финансовом мире есть множество инструментов, с помощью которых можно легко и удобно откладывать деньги, не прикладывая при этом огромных усилий.

Одним из таких инструментов является “Сберегательный счет” в Universal Bank.

Прежде всего, он удобен возможностью гибкой работы со своими финансами: в любое время его можно пополнить либо снять с него средства в личном кабинете интернет-банкинга.

Например: перед выходными на вашей карте есть сумма около 100 тыс. грн, из которых вам понадобится в ближайшее время 30 тыс. В таком случае, выгодно отправить остальные средства на сберегательный счет “Мегагибкий+”, и заработать за выходные проценты, которых хватит на заправку автомобиля либо поход за продуктами.

Поскорее присоединяйтесь к нам, чтобы экономить вместе.