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Евростат сравнил количество вакансий в странах ЕС (инфографика)

Евростат сравнил количество вакансий в странах ЕС (инфографика)

Чехия лидирует по количеству вакантных мест по сравнению с другими странами-членами ЕС.

Такие данные приводит Евростат – статистическое бюро ЕС.

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Если в среднем в Евросоюзе во втором квартале 2018 года количество незанятых рабочих мест составило 2,2%, то в Чехии этот показатель увеличился до 5,4%. Это – самый быстрый рост среди всех стран блока.

Второе место по числу вакансий занимает Бельгия (3,5%), далее – Нидерланды (3,1%) и Германия (2,9%). Самый низкий показатель – в Греции (0,7%). По 1% свободных рабочих мест – в Болгарии, Испании и Португалии.

Количество рабочих мест в Германии достигло рекордно высокого уровня во втором квартале, что подчеркивает силу рынка труда, который стимулирует рост заработной платы, и потребительский подъем в крупнейшей экономике Европы.

По материалам Европейская правда
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