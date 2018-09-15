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Сенат США одобрил 250 миллионов долларов помощи Украине

Сенат США одобрил 250 миллионов долларов помощи Украине

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает 250 миллионов долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

“Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год”, который предусматривает 250 млн долларов для помощи Украине”, – говорится в сообщении.

Данная смета на 50 млн долларов превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки Украины.

Как отмечается, в частности, в законопроекте, 250 млн долларов выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.

Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины и в сфере безопасности.

Для вступления в силу согласованный проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год” должен быть еще проголосован Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись президенту США.

По материалам Економічна Правда
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