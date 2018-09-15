Сенат США одобрил 250 миллионов долларов помощи Украине

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает 250 миллионов долларов для помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

“Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год”, который предусматривает 250 млн долларов для помощи Украине”, – говорится в сообщении.

Данная смета на 50 млн долларов превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки Украины.

Как отмечается, в частности, в законопроекте, 250 млн долларов выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров.

Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины и в сфере безопасности.

Для вступления в силу согласованный проект “Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год” должен быть еще проголосован Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись президенту США.