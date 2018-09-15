Рада поддержала увеличение штрафа за неиспользование ремней безопасности в 15 раз

Верховная Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафа за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 гривны до 850 гривен.

За соответствующее решение 18 сентября проголосовали 240 депутатов.

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“Это законопроект не для повышения поступлений в бюджет, а для сохранения жизни. Ведь известно, что водители мотоциклов не пользуются шлемами, водители не пристегивают ремни безопасности, а на дорогах гибнет много людей”, – заявил во время представления законопроекта один из его авторов Антон Геращенко.

Он отметил, что уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы – по данным исследования “За безопасные дороги”, только 15% водителей пользуются ремнями безопасности. Для сравнения, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, Чехии – 97%, Словении – 93%, Польши – 83 %.

Что касается мотошлемов, то их обязательное использование может снизить риск гибели до 40% и снизить риск тяжелых травм примерно на 70%.

“Размер данного штрафа (51 гривень) является слишком снисходительным и несоразмерно низким по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил. Установление государством такого незначительного размера штрафа создает у водителей и пассажиров представление, что нарушение этих норм является чем-то мелочным и несущественным, хотя следствием являются многочисленные человеческие потери. Совокупность этих факторов способствует массовому игнорированию пользования ремнями безопасности и мотошлемами, что приводит, в свою очередь, к увеличению количества погибших и травмированных на дорогах Украины”, – отметили авторы закона.