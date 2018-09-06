Подсчитана стоимость проезда по платным дорогам Украины

Первую платную дорогу хотят начать строить в 2019 году (трасса Львов-Краковец). Но автолюбителей волнует не только количество платных дорог, но и в первую очередь, сколько нужно будет платить денег за проезд по ним.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже озвучил ориентировочные цифры, и они мало кого из украинских автолюбителей обрадовали. В качестве примера он привел стоимость проезда на автобанах Европы и Китая – 50-70 евроцентов и 20 евроцентов соответственно.

Если даже посчитать по самому минимальному тарифу, то тогда стоимость проезда на автомобиле в одну сторону по трассе «Киев-Белая Церковь», которую планируется построить, составит около 400 грн.

Подавляющее большинство водителей высказались за цену в 10-100 грн.

Эксперты, исходя из примерной стоимости трассы «Киев-Белая Церковь», подсчитали, что проезд автомобиля по ней в одну сторону должен стоить около 62 грн. В этом случае строительство трассы окупится через 10 лет.

Владимир Омелян заявил, что четко сказать про цифры можно будет только после того, как закончится тендерная документация первой платной дороги Львов-Краковец.

Если стоимость платных дорог будет слишком высокой, то это отрицательно скажется на пассажирских и грузовых перевозках по ним.