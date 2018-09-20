Новый LEXUS ES седьмого поколения

В официальной дилерской сети Lexus стартовал прием заказов на бизнес-седан Lexus ES седьмого поколения.

Новый ES дебютировал на Международном автосалоне в Пекине в апреле этого года, став преемником не только предыдущего поколения ES, но и заднеприводного седана Lexus GS.

В Украине новый ES представлен в модификации ES 250 с совершенно новым 2,5-литровым* четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 203 л.с. (152 кВт) и 8-ступенчатой АКПП в трех комплектациях на выбор: Business, Executive, Luxury**.

ES седьмой генерации построен на совершенно новой платформе GA-K; автомобиль стал длиннее (+60 мм), ниже (-5 мм) и шире (+45 мм), а также получил более длинную колесную базу (+50 мм).

Экстерьер седана заметно изменился и стал еще более выразительным и эмоциональным. Новый ES получил элегантные и одновременно спортивные очертания, остроугольные передние фары и массивный рельефный бампер. Палитра цветов кузова ES имеет 10 оттенков, среди которых новые бежевый и зеленый цвета.

Салон седана ES имеет увеличенное пространство для пассажиров второго ряда сидений, удобную архитектуру передней панели и центральной консоли, а также отличается высококачественными материалами отделки и современным оборудованием. В базовую комплектацию входит люк, кожаная отделка сидений, электропривод передних кресел, медиасистема с 8-дюймовым экраном и сенсорной панелью управления и 10 подушек безопасности.

Опционально доступны комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ второго поколения, мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном (навигация, голосовое распознавание, Remote Touch), электрорегулировка рулевой колонки, вентиляция передних сидений, панорамная крыша и премиальная акустика Mark Levinson PurePlay с 17 динамиками, размещенными особым образом для создания оптимальной тональности звучания.

Отдельно стоит отметить систему Lexus Safety System+ второго поколения, которая помогает не только защитить водителя и пассажиров, но и избежать опасности столкновения.

Новый ES создан, чтобы превосходить ожидания. Неповторимый и динамичный вид экстерьера дополняется внутри уютного салона не менее новаторскими средствами безопасности, интуитивно понятными технологиями и беспрецедентным комфортом. Lexus ES заставляет переосмыслить представление о том, каким может быть роскошный седан.

Эта информация не должна трактоваться как безошибочная и как таковая не представляет собой оферту на продажу конкретного транспортного средства. За справками об актуальных ценах, технических характеристиках и наличии просим обращаться к уполномоченным дилерам продукции Lexus.

Значение указано условно и может незначительно отличаться от рабочего объема двигателя. Более подробная информация имеется у официальных дилеров Lexus.