Volkswagen выпустит в ходе первого этапа 10 млн электромобилей

Volkswagen, поставившая задачу начать массовое производство электромобилей к концу 2022 года, объявила о планах выпустить в ходе первого жизненного цикла 10 млн электрокаров на базе своей новой модульной платформы MEB, серийный вариант которой был продемонстрирован в Дрездене на заводе Gläserne Manufaktur.

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К концу 2022 года четыре бренда Volkswagen, включая Seat, Audi и Skoda, планируют наладить выпуск 27 моделей или вариантов электромобилей на основе MEB, начиная с электрокара Volkswagen ID, производство которого стартует на заводе в Цвиккау (Германия) в конце следующего года.

В рамках кампании «Electric for All» (Электромобили для всех) Volkswagen намерена продать к 2020 году 150 000 электромобилей, включая 100 000 моделей Volkswagen ID, собранных в Германии. Выпуск 10 млн автомобилей в ходе «первой волны» позволит создать огромный экономический эффект за счёт больших масштабов производства.

Компания Volkswagen планирует инвестировать 6 млрд евро в производство электрических автомобилей, из которых 1,3 млрд евро будут направлены на реконструкцию заводов в Брауншвейге, Зальцгиттере и Касселе. 1,2 млрд евро будет инвестировано в завод в Цвиккау.

Он станет первым заводом компании, где производится сборка только электромобилей, а также крупнейшим в Европе научно-практическим центром в области создания электротранспорта.