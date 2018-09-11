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Volkswagen прекратит производство легендарной модели "Beetle"

Volkswagen прекратит производство легендарной модели "Beetle"

Volkswagen со следующего года свернет производство легендарной модели “Beetle”.

Об этом объявили в американском подразделении автомобильной корпорации.

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“Volkswagen Америки объявил, что прекратит производство легендарного Beetle в 2019 году”, – говорится в сообщении, размещенном на сайте автокорпорации.

При этом никакой замены знаменитому автомобилю производитель не предложит.

“На нашем пути к превращению в полнолинейного, сосредоточенного на семье автопроизводителя в США, планов заменить “Beetle” в ближайшее время нет”, – отметил генеральный директор группы Volkswagen в США Хенрих Воебкен.

При этом в компании отметили, что в следующем году выпустят две финальные версии «Жука».

“Для почтения богатого наследия “Beetle”, две специальные модели будут введены в последнем модельном году – Final Edition SE и Final Edition SEL”, – отмечается в пресс-релизе.

По материалам УКРИНФОРМ
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