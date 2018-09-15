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Каждая вторая транзакция в Европе осуществляется бесконтактно

Каждая вторая транзакция в Европе осуществляется бесконтактно

Бесконтактная технология продолжает распространяться как самый популярный способ безналичных платежей в истории Европы — сейчас почти каждая вторая оплата картой здесь осуществляется бесконтактно.

Об этом свидетельствуют данные исследования Mastercard.

Новое исследование Mastercard подтверждает безоговорочное увеличение частоты использования бесконтакта в Европе — за год количество таких сделок выросло на 97%. В более чем 15 европейских странах, среди которых Дания, Греция, Венгрия и Польша, доля contactless оплат в физических торговых точках превышает 50%.

Одним из основных направлений, стимулирующих популяризацию бесконтактной технологии во всей Европе, являются транспортные системы, ведь именно здесь есть самая большая потребность в быстрых и безопасных расчетах. Количество бесконтактных оплат в общественном транспорте постоянно растет, а технология играет все более важную роль в повседневной жизни.

Отметим, что в этом вопросе Украина также не отстает – только в киевском метро, где технология была внедрена в 2015, уже более 35 млн поездок оплачено бесконтактными банковскими картами. Ежедневно таким способом в метро осуществляется более 100 тысяч транзакций.

Данные также демонстрируют тот факт, что европейские страны существенно меняют платежное поведение потребителей, чтобы увеличить использование бесконтактной технологии. Например, в Польше доля бесконтактных транзакций за год составила более 80%.

По материалам Finance.UA
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