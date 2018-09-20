Украинцы готовятся к падению гривны

В августе девальвационные ожидания украинцев значительно возросли. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine.

“Индекс потребительских настроений продолжил небольшое снижение в августе. Ухудшились ожидания относительно развития экономики страны в ближайший год, что сопровождается ростом девальвационных ожиданий”, – отметили аналитики.

В частности, в августе 2018 года индекс потребительских настроений составил 60,3, что на 1,5 п. меньше, чем в прошлом месяце.

Индекс текущего положения уменьшился на 1,1 п. и составил 59,6. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 49,9, что на 3,7 п. ниже уровня этого индекса в июле;

индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 1,5 п. и установился на отметке 69,4.

Индекс экономических ожиданий в августе снизился на 1,8 п. – до отметки 60,8. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения почти не изменился по сравнению с прошлым месяцем и составил 60,1;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 6 п. и составил 52,6;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также не претерпел значительных изменений и составил в августе 69,6.

Ожидания украинцев относительно безработицы в августе ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился на 5,8 п. и составил 133,6.