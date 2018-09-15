В Украине начинается производство современных автомобилей скорой помощи

18 сентября 2018 года в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная старту производства в Украине современных автомобилей “Скорой помощи”.

Автомобили выпускаются на производственных мощностях компании Briorson Motors на базе модели Hyundai H350 и соответствуют всем международным и украинским стандартам.

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“Основной целью нашей компании является создание качественного продукта для оказания медицинской помощи в любых климатических зонах и в условиях бездорожья”, – заявил представитель Briorson Motors Владислав Котляренко.

В планах компании, по словам В. Котляренко, выпуск 80 автомобилей “Скорой помощи” и мобильных амбулаторий в 2018 году.

В 2019 завод Briorson Motors планирует выпустить 500 единиц специализированной медицинской техники.

“Парк автомобилей “Скорой помощи” в стране постепенно обновляется, и мы хотим внести свой вклад в этот процесс, предоставляя таким предприятиям, как Briorson Motors, в качестве базовой модели Hyundai H350. Это надежный, комфортный и практичный автомобиль, который может комплектоваться любым набором медицинского оборудования по желанию заказчика”, – подчеркнул А. Ушкалов.

В рамках улучшения работы службы “Скорой помощи” в Киеве большую роль играет обновление автопарка.

“Сегодня для обеспечения транспортного обслуживания Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева задействованы 219 спецавтомобилей. Однако указанное количество карет “Скорой помощи” существенно отстает от нормативного – Киеву не хватает 99 специальных автомобилей экстренной помощи”, – заявила Юлия Лобан, секретарь Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.