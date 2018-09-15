Бюджет-2019: новый вид соцпомощи и улучшение жизни на 2%

В понедельник, 17 сентября на сайте Верховной Рады появился текст проекта закона о госбюджете 2019, поданный Кабмином. А в пятницу, 21 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман должен представить проект главного финансового документа страны в парламенте. Мы разобрались, как могут измениться социальные стандарты в следующем году.

Прожиточный минимум – один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий – в течение следующего года должен вырасти на 9,4%. В правительстве говорят, что повышение социальных стандартов ставит целью в основном удержать уровень благосостояния социально необеспеченных граждан на нынешнем уровне. Как сказано в пояснительной записке к проекту госбюджета, “прожиточный минимум будет повышаться в соответствии с прогнозным индексом потребительских цен на 2019 год”. Но уровень инфляции за 12 месяцев 2019 года, по прогнозам правительства, должен замедлиться до 7,4%. Если прогнозы сбудутся, это будет означать, что материальное положение людей, чьи доходы зависят от прожиточного минимума, не просто сохранится, но и начнет медленно улучшаться. Впервые за последние годы. Улучшение за год составит 2%.

Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный уровень составлял 1700 грн, сейчас – 1777 грн. А с 1 декабря он должен еще раз подняться – до 1853 грн. Таким образом, за 12 месяцев 2018 года рост прожиточного минимума составит ровно 9%. Но при этом ожидается, что годовая инфляция окажется на уровне 9,9%. То есть, несмотря на повышение социальных стандартов, в этом году реальное материальное положение социально незащищенных групп населения Украины немного ухудшится.

В следующем году прожиточный минимум также будет повышаться дважды. С 1 июля он вырастет до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн.

Увеличатся в 2019 году и социальные выплаты, “привязанные” к прожиточному минимуму для отдельных социальных групп. Так, минимальный размер помощи по беременности и родам вырастет с 2017,1 до 2207,1 грн. Помощь матерям-одиночкам на детей до 6 лет – с 1626 до 1779 грн. На детей от 6 до 18 лет – с 2027 грн в декабре 2018-го до 2218 грн в декабре 2019-го. Увеличатся выплаты по инвалидности. Как изменится размер государственной социальной помощи – см. в таблице.

Размер материальной помощи при рождении ребенка не изменится – он по-прежнему будет составлять 41 280 грн, как и в 2018 году. Однако помимо этих выплат государство решило при рождении ребенка дарить семье “Пакунок малюка” – пеленки, одежду, игрушки, средства по уходу за телом новорожденных и т.д. Стоимость товаров в наборе – 50 тыс. грн.

Новый вид социальной помощи

С 1 января 2019 года государственную социальную помощь начнут получать родители детей, которые имеют проблемы в развитии или тяжелые заболевания. Такие люди смогут получать материальную помощь в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Т. е. с Нового года размер этого вида помощи будет составлять 1497 грн, с 1 июля 2019 года – 1564 грн, а с 1 декабря 2019 года – 1638 грн.

Кому полагается новый вид социальной помощи? Родителям детей, которые страдают тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, инсулинозависимой формой диабета (I типа), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени. Также эта помощь будет выдаваться на ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, палиативной помощи, которые не получили инвалидности. Кабмин подсчитал, что на этот вид социальной помощи смогут претендовать около 16,4 тыс. человек.

На субсидии заложили меньше денег

Поскольку пенсионные выплаты в результате пенсионной реформы также стали “привязываться” к прожиточному минимуму, на 2019 год запланирована индексация пенсионных выплат. Она произойдет в марте. Кроме того, продолжится перерасчет пенсий для военных.

“При расчете объемов расходов на пенсионное обеспечение в 2019 году были учтены расходы на продолжение поэтапной выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим и на проведение с 01.03.2019 индексации пенсий, которая внедряется с 2019 года”, – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Всего на пенсионное обеспечение в госбюджете закладывается 166,5 млрд грн – на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Добавим, что курс доллара на конец 2019 года, по расчетам правительства, должен составлять 29,4 грн, то есть даже меньше, чем расчетный показатель на конец 2018 года (30,1 грн). Таким образом, прожиточный минимум, если измерять его в долларах, в 2019 году будет составлять порядка 69 долларов (в 2018-м – 61). Минимальная пенсия – 57 долларов в месяц (в 2018-м – 49).

В целом в бюджете на будущий год закладывается 63 млрд грн на разные виды государственной социальной помощи. Плюс еще 55 млрд грн – на субсидии. При этом в правительстве отмечают, что в следующем году “ожидается уменьшение затрат на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в сравнении с текущим годом”. Причины – усовершенствование порядка предоставления субсидий и повышение адресности программы.

Напомним, в госбюджете на 2018 год на субсидии первоначально также планировалось заложить 55 млрд грн, но затем цифру увеличили до 62 млрд грн.

Средняя зарплата, по расчетам Кабмина, в 2019 году должна вырасти до 10,5 тыс. грн. В июле 2018 года средняя зарплата в Украине составила 9170 грн.

Александра Романюк