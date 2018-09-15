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В Украине разрешат покупку валюты онлайн (инфографика)

В Украине разрешат покупку валюты онлайн (инфографика)

Национальный банк обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона “О валюте и валютных операциях”.

Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, определяющими структуру и правила валютного рынка, а также инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка.

“Разработка структуры валютного регулирования – это первый шаг к воплощению закона “О валюте и валютных операциях” в жизнь. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом”, – отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Согласно закону “О валюте и валютных операциях”, ряд шагов по либерализации валютного регулирования будет сделан сразу после начала действия закона.

  • Предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).
  • Будет отменен валютный контроль для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс грн.
  • Индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Вместо них появится система электронных лимитов.
  • Будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.
  • Будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас – до 150 тыс грн в день в эквиваленте).

Кстати, украинцы все чаще обращают внимание на вклады в иностранных валютах. И хотя у депозитов в валюте имеется один весомый минус – низкие процентные ставки, Finance.ua всегда ищет, как помочь своим читателям. Мы провели переговоры с банками, и договорились: часть банков предложит выплачивать участникам программы Бонус к депозиту повышенные процентные ставки не только по вкладам в гривне, но и по депозитам в долларах США и евро. Ниже ссылка с вариантами:

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По материалам Финансовый клуб
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