В Украине разрешат покупку валюты онлайн (инфографика)

Национальный банк обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона “О валюте и валютных операциях”.

Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, определяющими структуру и правила валютного рынка, а также инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка.



“Разработка структуры валютного регулирования – это первый шаг к воплощению закона “О валюте и валютных операциях” в жизнь. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом”, – отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Согласно закону “О валюте и валютных операциях”, ряд шагов по либерализации валютного регулирования будет сделан сразу после начала действия закона.

Предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).

Будет отменен валютный контроль для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс грн.

Индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Вместо них появится система электронных лимитов.

Будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

Будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас – до 150 тыс грн в день в эквиваленте).

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