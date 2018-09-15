Samsung разработал блокчейн-сервис таможенного оформления экспорта

Южнокорейская таможенная служба (KCS) заключила соглашение с компанией Samsung SDS в целях использования её блокчейн-технологии в системе таможенного оформления экспорта, сообщает Сегодня .

Samsung SDS – дочерняя IT-фирма крупнейшего южнокорейского конгломерата Samsung – разработал для KCS блокчейн-сервис экспортно-таможенной логистики, чтобы повысить эффективность и снизить уровень мошенничества в этой индустрии.

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В пресс-релизе говорится, что в этом проекте также примут участие еще 48 организаций и компаний, включая правительственные ведомства, грузовые и логистические фирмы, а также страховые компании.

Для создания сервиса Samsung SDS воспользуется своей корпоративной блокчейн-платформой Nexledger. Этот сервис представляет собой таможенную платформу, которая позволит качественно обмениваться экспортными документами между участниками процесса экспортной торговли на каждом этапе – от производства и хранения до таможенного декларирования и финальной доставки товара.

Базовая платформа позволяет осуществлять обработку транзакций в реальном времени и больших масштабах, а также поддерживает смарт-контракты и систему мониторинга менеджмента, разработанную для разных индустрий, включая финансы, производство и общественный сектор.

Кроме того, в мае Samsung SDS и KCS начали разрабатывать платформу для растаможки, способную при помощи блокчейна выдавать сертификаты о происхождении продуктов. Это важный в международной торговле документ, который гарантирует, что товары (особенно экспортные) полностью добыты, произведены или обработаны в строго определённой стране.