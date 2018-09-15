В Минфине прокомментировали состояние казначейского счета

В июле произошло значительное уменьшение остатков на едином казначейском счете, а в августе – значительный рост, однако эти показатели надо коррелировать с валютными счетами Украины. И в связи с этим, уменьшение и рост не были слишком существенными. В то же время, остатки на ЕКС значительно меньше, чем в прошлом году, поскольку Украина в I квартале не сделала внешние заимствования.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

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“Для того, чтобы посмотреть на ликвидность государства, необходимо посмотреть на ликвидность, как на едином казначейском счете (это только часть наших средств в гривне), а также на наши валютные счета. Хотя отчитываемся мы на одну определенную дату, но управлением ликвидностью занимаемся постоянно. Если нам нужны расходы в валюте и мы покупаем валюту, то конечно мы накапливаем валюту, если нужно финансирование гривневых наших расходов, то мы управляем нашим гривневым счетом. Поэтому, как мы говорили в начале августа, нахождение 2 млрд грн на гривневом счету, в то время как на валютном был высокий уровень, не является критическим, так же как сейчас это не значит, что оно существенно возросло (по состоянию на 1 сентября на ЕКС находится 27 млрд 85 млн грн, — ред.)”, — пояснила Маркарова.

Однако, по ее словам, если сравнить с предыдущим годом, уровень нашего счета, даже если это десятки миллиардов, меньше, чем в прошлом году.

“Это связано с тем, что в первом квартале этого года, по росписи, должны были состояться внешние заимствования. Эти заимствования не состоялись. Соответственно эквивалент 2 млрд долларов, которые мы должны были заимствовать, их нет сейчас на нашем счету. Сейчас идет активная работа, управление ликвидностью — это то, чем мы занимаемся в том числе. Для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, все необходимое финансирование, а с другой стороны подготовиться полностью к концу года, чтобы все произошло плавно и чтобы бюджет 2018 года был полностью выполнено, а бюджетный дефицит был соблюден в рамках”, — отметила и.о. министра финансов.