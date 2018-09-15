На зарплаты судьям ВАС в следующем году предусмотрели более 100 миллионов гривен

Расходы на оплату труда по бюджетной программе “Осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом” (ВАС ред.) в следующем году составят 100 447,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в проекте Государственного бюджета-2019.

В целом же статья расходов предусматривает финансирование в объеме 217 309,5 тыс. гривен. Из них также 1 136,9 тыс. гривен предусмотрено на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

На 80 343,6 тыс. грн будет приобретена компьютерная и оргтехника, принтеры, а также будет проведена реконструкция помещений суда и тому подобное.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы по бюджетной программе “Осуществление правосудия Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда” по общему фонду государственного бюджета в объеме 69 786,2 тыс. гривен.

Из них на оплату труда пойдет 33 713,5 тыс. гривен, на коммунальные услуги и энергоносители – 341,1 тыс. гривен. Еще на 26 100,6 тыс. грн будет приобретена компьютерная и оргтехника, принтеры, проведена реконструкция помещений суда и тому подобное.