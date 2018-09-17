Евростат показал, какой наземный транспорт доминирует в странах ЕС (инфографика)

Автомобиль является доминирующим видом наземного транспорта во всех государствах-членах ЕС.

Такие данные приводит Евростат.

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В 2016 году поездки автомобилями составили 83% пассажиро-километров в ЕС, по сравнению с 9% передвижений городскими и междугородними автобусами и троллейбусами, а также 8% – поездами.

Среди государств-членов ЕС наибольшая доля пассажиро-километров по авто была в Литве (90%).

В поездках на поездах у Австрии наибольшая доля пассажиро-километров (12%), а по городским и междугородным автобусам и троллейбусам наибольшая доля у Венгрии (22%).

Европейская неделя мобильности проходит с 16 по 22 сентября, и фокус этого года – на сочетании различных видов транспорта в рамках одной поездки.