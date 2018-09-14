Украинская компания показала, каким будет первый низкопольный трамвай (фото)

Украинская компания “Татра-Юг” планирует приступить к выпуску полностью низкопольных трамваев.

Об этом сообщили в компании.

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Как отмечается, новую модель производитель планирует представить на выставке InnoTrans 2018, которая пройдет в сентябре в Берлине.

Между тем, компания уже показала эскиз, на котором видно, как будут выглядеть ее новые трамваи модели К-1Т206.

“Разработанный трамвай имеет модульную конструкцию, а также 100% уровень низкого пола. Длина вагона может быть продлена путем добавления секций (до 5 секций). Трамвай воплощает в себе современный дизайн и передовые технологии”, – прокомментировали в “Татра-Юг”.