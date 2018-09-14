Капитализация криптовалютного рынка достигнет $80 трлн

Венчурный инвестор Тим Дрейпер заявил в интервью для DealStreetAsia, что общая капитализация криптовалютного рынка достигнет 80 триллионов долларов в ближайшие 15 лет.

Выступая на саммите DealStreetAsia PE-VC Summit 2018 в Сингапуре, Дрейпер сказал, что значительный спад на криптовалютном рынке в последние месяцы объясняется тем, что многие до сих пор не приняли цифровые валюты в качестве нового класса активов.

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Дрейпер заявил, что, когда люди поближе познакомятся с этой технологией, она глобально трансформирует многие важные области.

“Я думаю, это будет иметь преобразующий эффект для отраслей, о которых мы даже не подозревали, что они могут трансформироваться. Интернет изменил рынки в 10-100 миллиардов долларов, криптовалюты пойдут еще дальше и возьмуться за рынки в триллионы долларов – это финансы, здравоохранение и страхование, банковское дело и инвестиционный банкинг, а также государственная деятельность и управление.” – добавил он.

Дрейпер также сравнил текущее состояние криптовалютного рынка с началом Интернета.

“Интернет начинался точно так же, он шел большими волнами, а затем обваливался, затем приходила следующая волна, но намного больше, и я подозреваю, что то же самое будет происходить и с криптовалютами”. – объяснил инвестор.