Renesas за $6,7 миллиарда покупает чипмейкера

Японская Renesas Electronics Corp, один из крупнейших в мире поставщиков чипов для автомобильной индустрии, объявила о решении приобрести чипмейкера Integrated Device Technology Inc (IDT) из США за $6,7 млрд.

Renesas занимает второе место в мире после NXP Semiconductors NV по поставкам чипов для автомобилей, владея 30% мирового рынка микроконтроллеров, используемых в автомобилях.

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Поставки компонентов для автомобильной индустрии приносят ей около половины доходов.

IDT занимается изготовлением микропроцессоров с архитектурой MIPS. Renesas стремится получить доступ к ноу-хау IDT в создании аналоговых полупроводников для беспроводных сетей и датчиков, имеющему решающее значение для разработки технологий автономного вождения и «подключённых» автомобилей, которым необходимы большие объёмы потоковой передачи данных и взаимный обмен информацией.

Renesas выплатит IDT за каждую акцию, находящуюся в обращении, $49, что на 16 % выше стоимости акции компании на момент закрытия биржи в понедельник.

Renesas заявила, что объединение с IDT позволит ей поставлять своим клиентам более универсальные полупроводниковые системы. Успехи IDT в разработке чипов для центров обработки данных открывают для Renesas новые возможности в получении доходов.

«Между их портфелями продуктов мало пересечений, поэтому это стратегически важный шаг для Renesas. Но похоже, что цена немного завышена», – прокомментировал сделку аналитик Bloomberg Масахиро Вакасуги.