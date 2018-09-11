Выручка MediaTek достигла максимума

Выручка MediaTek достигла пика за последний 21 месяц. В августе 2018 года она составила 23,5 млрд. новых тайваньских долларов, что эквивалентно 762,3 млн. долларов США.

Это на 15 % больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,5 % в годовом исчислении. Консолидированные продажи за июль и август в денежном выражении составили 43,93 млрд. новых тайваньских долларов (NT$).

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В третьем квартале MediaTek ожидает получить доходы в размере NT$62,3-67,1 млрд., что окажется на 3-11 % больше показателя предшествующей четверти. Это менее оптимистичный прогноз по сравнению с цифрами, которые чипмейкер называл раньше. Снижение планки связано с более слабыми, чем ожидалось, продажами смартфонов в третьем квартале.

MediaTek раскрыла предварительную информацию о своих совокупных доходах в 2018 году. Они, согласно текущим данным, сократились примерно на 1 % по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составили 154,06 млрд. новых тайваньских долларов.

Годовые доходы MediaTek аналогично квартальным испытывают давление от падения продаж смартфонов и планшетов с чипами компании. Валовой прибыли чипмейкера, напротив, прогнозируют рост, который обусловлен выпуском новых мобильных процессоров и усилиями, направленными на диверсификацию.