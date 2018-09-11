Президент BitPay рассказал, когда биткоин начнет снова расти

Сонни Сингх, коммерческий директор BitPay Inc., в недавнем интервью для Bloomberg, рассказал о том, когда, по его мнению, курс биткоина восстановится.

На вопрос о том, достиг ли криптовалютный рынок “дна”, Сингх ответил, что однозначный ответ дать трудно:

“Прямо сейчас рынок ориентируется на слухи. Кто-то начнет работать с криптовалютами. Кто-то, возможно, не начнет. Но я думаю, что в следующем году мы увидим события, мы увидим, что Goldman запускает торговлю криптовалютами, Fidelity запускает биткоин продукт, Square начнет предлагать принимать платежи в биткоинах. Blackrock запустит ETF. Все это станет реальным, и мы увидим, как цена снова начнет расти.

BitPay работает на рынке криптовалютных платежей с 2011 года, при этом объем транзакций увеличился на 328% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Люди, с которыми я общаюсь в отрасли… мы никогда не были более оптимистичными. Бизнес идет неплохо. Мы нанимаем больше людей. Мы работаем с несколькими глобальными крупными брендами по всему миру. Никто не останавливается. Все идут вперед полным ходом. Проблема, я думаю в альткоинах. Я уверен, что они уже не вернутся к прежним уровням, так же, как биткоин – вернется. Fidelity, Blackrock, они не запускают продукты на базе альткоинов. Они собираются запустить продукты на базе биткоина”,- сообщил он.