Назван топ-3 самых продаваемых электромобилей и гибридов в Украине

Маркетинговое агентство IRS Group подготовило инфографику о рынке электромобилей и авто с гибридными установками по состоянию на 1 сентября текущего года.

Количество автомобилей с электродвигателем и гибридными установками в августе выросла почти на 1 тыс. единиц.

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На протяжении месяца осуществлено 564 регистраций электромобилей, что на 8% меньше, чем в июле. В то же время динамика регистраций гибридов продолжает быть позитивной, их количество выросло более чем на 14% по сравнению с предыдущим периодом.

Доля Nissan Leaf постепенно уменьшается в общем объеме регистраций электромобилей. Но авто по-прежнему остается на первом месте в условном топ-3 по продажам электромобилей в Украине. В августе был зарегистрирован 371 автомобиль этой марки.

На втором месте уже традиционно находится BMW i3 – 27 единиц. За ней расположилась Tesla Model S – 21 электромобиль.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов в августе выглядит следующим образом. Toyota Rav4 Hybrid – 113 ед., Chevrolet Volt – 65 ед., Toyota C-HR Hybrid – 37 ед.