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Пенсионная реформа в действии: почти половина украинцев не сможет выполнить требования относительно стажа

Пенсионная реформа в действии: почти половина украинцев не сможет выполнить требования относительно стажа

В Украине требования к стажу ежегодно будут расти вплоть до 2028-го, и со временем только половина украинцев смогут их выполнить. То есть почти каждый второй будет выходить на пенсию в 63 или 65 лет, а не в 60.

Для пенсии в 65 лет нужно минимум 15 лет стажа (норма не меняется). Со следующего года для пенсии в 63 надо иметь 16 лет стажа (до 2028-го ежегодно норма будет увеличиваться на 12 месяцев), для пенсии в 60 лет — от 26 лет со следующего года (ежегодно, в течение 10 лет, норма будет увеличиваться на 12 месяцев).

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования относительно стажа. Остальные будут работать до 63 и 65 лет. То есть количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Количество тех, кто выйдет на пенсию в 65 лет, почти не изменится за 10 лет. Если в этом году таких будет 4%, то через 10 лет — всего 5%. Связано это с тем, что минимальные требования для получения пенсии в 65 лет не меняются — достаточно отработать всего 15 лет. В то же время количество украинцев, которые выйдут на пенсию “вовремя”, сократится с 70% до 55%.

Пенсионный фонд предлагает украинцам купить стаж по двум схемам.

  • Первая — для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те годы, когда украинец официально не работал. Зато этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1638 грн (если покупать сейчас). А вот за год придется заплатить 19,6 тыс. грн. Учитывая то, что часть украинцев получает пенсию в 1,5 тыс. грн, не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.
  • Вторая схема приобретения стажа выгодна тем, кто вовремя задумался о пенсии. Например, украинец официально не работает (занимается воспитанием внуков), 60 лет ему исполнится в 2022-ом. До этого момента по закону он должен иметь не менее 30 лет стажа. Но сейчас у него есть только 27 лет. Чтобы наработать еще три, нужно либо официально трудоустроиться, либо же подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной уплате минимального взноса — 22% от минималки. Сейчас это 819 грн.
По материалам Обозреватель
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