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Qualcomm выкупит акции на 30 млрд долларов

Qualcomm выкупит акции на 30 млрд долларов

Американский производитель мобильных микропроцессоров Qualcomm собирается выкупить свои обыкновенные акции на сумму 16 млрд долларов в рамках первого этапа программы байбека, объем которой составляет 30 млрд долларов.

Qualcomm возвращает инвесторам капитал в качестве компенсации за срыв сделки по покупке голландского чипмейкера NXP Semiconductors за 44 млрд долларов. Слияние не состоялось из-за китайских властей, которые затянули рассмотрение сделки.

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Китай не дал согласие на слияние Qualcomm и NXP на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем. Этот случай может стать прецедентом для дальнейших сделок, предполагающих инвестирование американских компаний в китайские.

Прежний байбэк, анонсированный Qualcomm в марте 2015 года, имел объем в 15 млрд долларов. На данный момент осталось вернуть акционерам около 1,2 млрд долларов в рамках той программы.

В январе 2018 года Qualcomm заявила о намерениях снизить ежегодные расходы на 1 млрд долларов, чтобы улучшить прибыль и сделать компанию более привлекательной для инвесторов. Первоначально в Qualcomm планировали уменьшить затраты, не прибегая к увольнениям, но позже был сделан вывод, что сокращение рабочей силы необходимо “для поддержки долгосрочного роста и успеха”.

По материалам internetua.com
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