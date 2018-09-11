Войска США оснастят зубными микрофонами

Пентагон вложит $10 млн в разработку новой системы телекоммуникации Molar Mic. Беспроводной «зубной микрофон» размещается во рту и обеспечивает двустороннюю связь, используя костную проводимость звуков.

Миниатюрные устройства закрепляются на задних зубах, подгонка производится индивидуально. Molar Mic водонепроницаемы и действуют как микрофон и динамик, обеспечивая «незаметную» передачу звука по костям челюсти и черепа непосредственно на внутреннее ухо.

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Костная проводимость не только обеспечит Molar Mic скрытность, но и позволит вести переговоры без потери слышимости окружающих звуков.

По словам разработчиков, устройство способно уловить шепот при достаточно громком внешнем шуме (например, на фоне включенных двигателей вертолета).

Передача сигнала осуществляется за счет размещенного на шее устройства Tactical Neckloop и технологии ближнепольной магнитной связи (Near-Field Magnetic Induction, NFMI). Аккумулятор Molar Mic поддерживает беспроводную зарядку, а для управления устройством предусмотрен небольшой пульт.

Новая технология уже была успешно протестирована во время боевых действий в Афганистане и в ходе операций по спасению пострадавших от урагана Харви.