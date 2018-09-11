Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3 0

Войска США оснастят зубными микрофонами

Войска США оснастят зубными микрофонами

Пентагон вложит $10 млн в разработку новой системы телекоммуникации Molar Mic. Беспроводной «зубной микрофон» размещается во рту и обеспечивает двустороннюю связь, используя костную проводимость звуков.

Миниатюрные устройства закрепляются на задних зубах, подгонка производится индивидуально. Molar Mic водонепроницаемы и действуют как микрофон и динамик, обеспечивая «незаметную» передачу звука по костям челюсти и черепа непосредственно на внутреннее ухо.

Читайте также: В Сингапуре начинают массовую подготовку специалистов по ИИ

Костная проводимость не только обеспечит Molar Mic скрытность, но и позволит вести переговоры без потери слышимости окружающих звуков.

По словам разработчиков, устройство способно уловить шепот при достаточно громком внешнем шуме (например, на фоне включенных двигателей вертолета).

Передача сигнала осуществляется за счет размещенного на шее устройства Tactical Neckloop и технологии ближнепольной магнитной связи (Near-Field Magnetic Induction, NFMI). Аккумулятор Molar Mic поддерживает беспроводную зарядку, а для управления устройством предусмотрен небольшой пульт.

Новая технология уже была успешно протестирована во время боевых действий в Афганистане и в ходе операций по спасению пострадавших от урагана Харви.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018