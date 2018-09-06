В Сингапуре начинают массовую подготовку специалистов по ИИ

Более 10 тысяч жителей Сингапура смогут бесплатно пройти курсы по изучению искусственного интеллекта в рамках программы «ИИ для каждого». Посещать занятия смогут как старшеклассники, так и профессионалы из разных сфер. Власти надеются подготовить население к вызовам будущего.

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Организация AI Singapore запускает серию бесплатных курсов по искусственному интеллекту для 12 тысяч жителей азиатского мегаполиса. Первая программа — «ИИ для каждого» — рассчитана на специалистов широкого профиля, а также на старшеклассников. На занятиях они смогут узнать, как применять технологию в обычной жизни и повышать с ее помощью производительность труда.

Вести проект будет Управление развития средств массовой информации Сингапура (IMDA), а партнерами программы выступят Microsoft и Intel.

Второй вариант рассчитан на сингапурцев, у которых уже есть опыт работы в сфере технологий, но пока нет навыков работы с ИИ. Специалистов обучат работать с языком Python, а после окончания курса они получат сертификат. Все затраты на учебу, которая продлится три месяца, покроют партнеры.

В первой массовой программе примут участие 10 тысяч жителей. Ко второй, более узконаправленной, рассчитывают подключить 2 тысячи человек.

«Не так важно, поможет ли инициатива карьере или лишь лишь даст базовое понимание ИИ. Обе программы принесут пользу, поскольку дадут навыки и знания, необходимые для развития в условиях цифровой экономики», — рассказал глава AI Singapore Хо Тек Хуа.

Ранее Сингапур признал технологию искусственного интеллекта одним из четырех ключевых компонентов при создании цифрового государства. Власти считают, что одних только инноваций и инвестиций недостаточно, чтобы добиться успеха. Необходимо подготовить население к новой реальности и переменам.

В июне правительство города объявило о создании первого в мире государственного совета по этике ИИ. В его состав войдут топ-менеджеры крупных ИТ-компаний, в том числе Google и Alibaba. Эксперты будут оценивать новые разработки в сфере искусственного интеллекта и консультировать политиков по вопросам технологий.

Сингапур внедряет и другие инициативы, чтобы укрепить свою репутацию города будущего. Так, островное государство одобряет экспериментальные техники редактирования генома, поддерживает отказ от наличных и даже торгует солнечной энергией.