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Межбанк: доллар вырос

Межбанк: доллар вырос

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 54 847,9 млн. грн. к отметке 49 990,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтверждает наше предположение о наметившемся ужесточении монетарных показателей нашим регулятором.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.13 Киева
повысились и обосновались на уровне 28,14/28,18 UAH/USD.

Около 10.20 цены безналичного доллара ограничились «симметричным» сужением спреда (28,15/28,17 UAH/USD), оставаясь в приподнятом состоянии.

К 10.48 Киева котировки доллара на межбанке еще больше сузили спред (28,16/28,17 UAH/USD), сопровождаясь равновесием спроса и предложения.

По состоянию на 11.00 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,16/28,17 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.
По состоянию на 11.23 котировки доллара все еще пребывали на отметке 28,16/28,17 UAH/USD, удерживаясь там балансом спроса и предложения. «Похоже, доллару комфортно на этой отметке, его охотно покупают и продают», – констатировал наш консультант.

Достаточно быстрое вхождение рынка безналичного доллара в равновесие покупок и продаж межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,13 / 28,16
евро – 32,90 / 32,93
российский рубль – 0,4131 / 0,4139

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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