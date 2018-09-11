Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 123 0

Николаевщина реализует пилотный проект Евросоюза по безопасности дорог

Николаевщина реализует пилотный проект Евросоюза по безопасности дорог

На Николаевщине будет реализовываться пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения на автодорогах за средства Европейского Союза.

На эти цели будет направлен 31 миллион гривен, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Читайте также: Минрегион рассматривает введение шумовой и световой разметки дорог

“В Николаевской области будет реализован пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. На указанные цели будет направлен 31 миллион гривен. Источником финансирования станут средства Европейского Союза, привлеченные в рамках Соглашения о финансировании программы “Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти средства в области будет обустроено 5 светофорных объектов, освещено 65 пешеходных переходов и 9 аварийно-опасных участков дорог.

В рамках проекта предусмотрено софинансирование из местных бюджетов в размере не менее 10 процентов от общей суммы.

Реализация такого пилотного проекта даст возможность уменьшить количество ДТП с тяжелыми последствиями, погибших и травмированных, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры, повысить уровень соблюдения правил дорожного движения его участниками.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018