Николаевщина реализует пилотный проект Евросоюза по безопасности дорог

На Николаевщине будет реализовываться пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения на автодорогах за средства Европейского Союза.

На эти цели будет направлен 31 миллион гривен, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

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“В Николаевской области будет реализован пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. На указанные цели будет направлен 31 миллион гривен. Источником финансирования станут средства Европейского Союза, привлеченные в рамках Соглашения о финансировании программы “Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти средства в области будет обустроено 5 светофорных объектов, освещено 65 пешеходных переходов и 9 аварийно-опасных участков дорог.

В рамках проекта предусмотрено софинансирование из местных бюджетов в размере не менее 10 процентов от общей суммы.

Реализация такого пилотного проекта даст возможность уменьшить количество ДТП с тяжелыми последствиями, погибших и травмированных, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры, повысить уровень соблюдения правил дорожного движения его участниками.