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У ведущего майнинг-гиганта появился конкурент

У ведущего майнинг-гиганта появился конкурент

У крупнейшего производителя майнингового оборудования Bitmain, похоже, появился серьезный конкурент. Речь идет о компании Bitewei из Шеньженя, руководит которой бывший директор по разработкам Bitmain Янг Цзосин.

Bitewei уже привлекла $20 млн на разработку новых чипов и в планах компании надолго задержаться на рынке. Старожилы индустрии считают, что новый производитель может составить реальную конкуренцию Bitmain. Так, по мнению операционного директора майнингового пула Bixin Тайлера Сенга, линейка чипов Whatsminer очень интересна.

В скором времени планируется выпуск ASIC-майнера под названием WhatsMiner M10 и, по результатам тестирования Bitewei, он на 30% энергоэффективнее AntMiner S9 Hydro, новинки от Bitmain.

Янг Цзосин сообщил, что уже сейчас компания собрала более 1000 предзаказов на новое устройство. Возможность предварительного заказа появилась в середине декабря, а у пользователей оборудование из первой партии должно появиться после 19 сентября. При цене WhatsMiner M10 в районе $1600, Bitewei собрала более $1,6 млн.

Сообщается, что WhatsMiner M10 тратит 66-68 Ватт электричества на каждый терахеш мощности. По официальным спецификациям Bitmain AntMiner S9 Hydro потребляет 96 Ватт на терахеш.

По материалам internetua.com
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