Lexus вывел на рынок автомобиль без зеркал (фото)

Автопроизводитель Lexus предусмотрел в модели ES новую опцию – отсутствие боковых зеркал, вместо них используются камеры заднего вида.

Хотя зеркал у новинки Lexus и нет, но их корпус оставлен на традиционных местах в передней части передних дверей, куда теперь встроены камеры.

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Новая опция для Lexus ES поначалу будет доступна исключительно в Японии, где уже разрешили заменять зеркала заднего вида камерами. Изображение с них выводится на два дисплея, расположенные по краям передней панели.

Подобное решение уже опробовано на многих концепт-карах. Первым автомобилем, который был запущен в серийное производство без зеркал, но ограниченным тиражем, стал Volkswagen XL1. У этой модели корпуса камер размещены ниже окон и меньше выступают за габариты кузова автомобиля.