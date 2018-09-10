BMW встроит в свои авто голосовой ассистент

Компания BMW Group представила собственную интеллектуальную систему, которая позволит взаимодействовать с автомобилями марки при помощи голосовых команд на естественном языке.

Читайте также: BMW выплатит €10 млн штрафа

Смарт-помощник получил название BMW Intelligent Personal Assistant. Он появится в машинах BMW уже в марте следующего года; причём ассистент сможет изначально общаться на 23 языках.

Интеллектуальный помощник сможет управлять бортовыми системами транспортного средства, а также предоставлять нужную информацию по запросу водителя. К примеру, автомобилист сможет при помощи голосовых команд взаимодействовать с навигатором и климатической установкой.

Так, фраза «Едем домой» активирует маршрут к жилищу, а фраза «Мне холодно» укажет бортовому компьютеру на необходимость повышения температуры в салоне.

Водитель сможет запрашивать у ассистента сведения о работе тех или иных функций, проверять состояние агрегатов и осведомляться о возможных проблемах в работе механических и электронных узлов.

Голосовой ассистент будет откликаться на слова «Hey BMW». Автомобилисты также смогут дать помощнику персональное имя. Говорится об интеграции ассистента с продуктами Microsoft Office 365 и Skype for Business.

Более того, взаимодействовать с ассистентом пользователи смогут через «умный» динамик дома или в офисе, а также через смартфон.