BMW разработала беспилотный мотоцикл для испытания новых систем безопасности (видео)

Подразделение BMW по разработке технологий искусственного интеллекта Motorrad провело тестирование беспилотного мотоцикла ConnectedRide. Об этом пишет EnGadget.

Разработка ConnectedRide на базе мотоцикла R1200GS велась два года. Автоконцерн намерен использовать беспилотное транспортное средство в качестве платформы для создания и испытания новых систем безопасности, которые позволят преодолевать препятствия на дороге, предотвращать занос заднего колеса байка при повороте и резком торможении.

«Прототип поможет нам расширить наши знания о динамике автомобиля, чтобы мы могли классифицировать поведение гонщика и предсказать, представляет та или иная ситуация опасность. Если это так, мы можем предупредить водителя или вмешаться напрямую».



Ранее филиппинские инженеры из компании Green Falcon собрали экологически чистый электрический мотоцикл Banatti с корпусом из бамбука. В Banatti установлен электромотор на 4,4 л. с. — это позволяет ему развивать скорость до 110 км/ч. Компания планирует продавать такие мотоциклы за $21 тыс. При этом выйдет всего 111 Green Falcon на Филиппинах, после чего компания планирует международную экспансию.