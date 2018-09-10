Германия откроет рынок для украинских заробитчан

Германия вслед за Польшей намерена вскоре упростить процедуру трудоустройства для граждан государств, не входящих в состав ЕС. Разговоры об этом немецкие чиновники ведут уже давно. И хотя окончательного решения Берлина об изменении миграционного законодательства ждут только в следующем году, некоторые подробности инициативы стали известны уже сейчас.

По сути, немецкие власти намерены существенно упростить доступ иностранцев к своему рынку труда. Новый порядок позволит гражданину страны, не входящей в ЕС получить рабочую визу на полгода, приехать в Германию, выбрать себе работодателя, в его сопровождении зарегистрироваться на бирже труда, а после этого приступить к работе. После окончания срока действия рабочей визы, нужно будет покинуть страну. Но уже через полгода можно будет заезжать по такой же схеме.

«Нынешняя система требует от соискателя заблаговременно определиться с работодателем и специальностью. Причем не всякой, а только той, по которой работодатель не смог никого найти в стране в течение двух месяцев. Кроме этого для многих специальностей необходимо обязательное знание языка. Например, чтобы устроиться медсестрой, нужно выучить немецкий до уровня не ниже В2», — рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник.

Уедут из Польши

Если упрощенная процедура трудоустройства для иностранцев будет принята, это значительно изменит распределение украинских трудовых мигрантов в Европе, считают эксперты. Во-первых, множество украинцев переедут на работу в Германию из Польши. Во-вторых, к ним присоединяться те, кто работает в России. Ну и конечно, множество наших сограждан, не имеющих возможности найти достойную работу дома. При этом общий поток трудовой миграции вырастет.

«Уже сейчас наблюдается активизация немецких работодателей. Если раньше, в лучшие времена, вакансий из Германии у нас было не более сотни, то сейчас их в несколько раз больше. Это направление никогда не входило даже в пятерку популярных направлений для трудоустройства, сейчас же Германия передвинулась в тройку и приблизилась к Польше и Чехии. Много польских агентств отправляет работников через Польшу по командировочным в Германию. За что работников часто ловят и депортируют. Видимо, сейчас немецкие власти решили их легализовать понимая, что от них все равно никуда не деться», — заметила в разговоре с UBR.ua hr-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина.

Оклады в Германии в среднем выше, чем в Польше в 2-3 раза, особенно это касается неквалифицированной и сезонной работы. Если украинец на сезонной работе в Польше зарабатывает в среднем 600 – 800 евро, то в Германии он может получить уже 1400 – 1600 евро в месяц.

Врачам много не заплатят

А вот более квалифицированным специалистам устроиться в Германии на высокий оклад будет сложнее. Исключение могут составить только рабочие специальности: сварщики, водители-дальнобойщики. То есть там, где глубокого знания языка не потребуется. Для остальных языковой барьер может стать непреодолимым препятствием на пути к высокой зарплате, говорят эксперты.

«Чаще всего украинцы едут в Германию работать сиделками, строителями, на производство и пр. Но трудятся они там в 90% случаев нелегально. Если либерализация все же случится, то к ним присоединятся и другие: врачи, инженеры и пр. Туда поедет много людей не только из Украины, но даже из Польши – произойдет переориентация с привычных направлений наших заробитчан. Останутся на прежних работах единицы, кто уже в возрасте и обосновался там с квартирами и семьями», — подметил в беседе с UBR.ua руководитель профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

По словам экспертов, в Украине уже сейчас ощущается дефицит кадров в строительстве, сельском хозяйстве. И он будет только увеличиваться: пока в европейских странах идет рост экономики, там будут открываться новые производства, и нужны будут новые рабочие руки. По зарплатам Украина не может конкурировать даже со своими ближайшими соседями и это ключевой фактор, который будет привлекать наших граждан уезжать на заработки в Европу.

Денис Вергун