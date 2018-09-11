Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 23 0

Минэнерго готовится к аукционной системе возобновляемых источников энергии

Минэнерго готовится к аукционной системе возобновляемых источников энергии

Минэнерго готово быстро имплементировать систему аукционов после принятия проекта законов об аукционной системе ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

Об этом рассказала генеральный директор Директората энергетических рынков Ольга Буславец в ходе круглого стола “Аукционная система ВИЭ: Дизайн и компромиссы 2”, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Читайте также: В Украине три города полностью переходят на зеленую энергетику

По словам Буславец, министерство не только активно работает над усовершенствованием законопроекта об электронной системе ВИЭ, но и готовится к его скорейшей имплементации и запуску аукционов.

Уже достигнута предварительная договоренность с международными финансовыми институтами и отдельными странами ЕС о предоставлении технической помощи, в том числе по разработке соответствующих подзаконных актов на основе лучших мировых практик.

В то же время усиливается институциональная способность самого министерства. В частности в Директорате энергетических рынков создана экспертная группа развития возобновляемых источников энергии, функцией которой является формирование государственной политики в области ВИЭ.

“Предложения Минэнергоугля к законопроекту в первую очередь направлены на обеспечение устойчивого развития возобновляемой энергетики при одновременном снижении стоимости произведенной «зеленой» электроэнергии, а также – соблюдение стандартов операционной безопасности функционирования объединенной электроэнергетической системы Украины. Особое внимание сосредоточено на поддержке развития малой рассредоточенной возобновляемой генерации”, – прокомментировали в Минэнергоугля.

Буславец убеждена, что принятие законопроекта с предложениями Минэнергоугля позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей, обеспечит надежность и экономичность режимов ОЭС Украины и создаст дополнительные долгосрочные стимулы для инвестиций в возобновляемую энергетику Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018