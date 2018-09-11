Эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения

В течение последних недель на фоне возобновления многими криптовалютами своих годовых минимумов один из соучредителей Ethereum попытался убедить популярные СМИ в том, что сегмент цифровых активов, как и ранее, ждет большое будущее.

Джозеф Лубин осветил текущее состояние рынка криптовалют и перспективы как Ethereum, так и технологии в целом.

Основатель одного из ведущих блокчейн-стартапов ConsenSys Лубин начал с рассказа о том, что стало причиной последнего взлета рынка криптовалют и его дальнейшего снижения. Лубин считает, что взрывной рост в 2017 году связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались “чрезмерно воодушевлены этим”.

Тогда как экономисты видели в росте рынка криптовалют признаки образования пузыря, разработчики ожидали, что такая динамика поможет привлечь к технологии только положительное внимание, но не плохую славу.

“Взлеты привлекают много внимания к нашему пространству, множество технических специалистов, предпринимателей и потребителей, поэтому все это очень хорошо. Сейчас мы наблюдаем очень бурную деятельность, и это благодаря взлету прошлого года. Таким образом, мы совершенствуем различные области своей экосистемы, чтобы подготовиться к новому значительному росту”, – заявил он.

Говоря о распространении знаний в области блокчейна, Лубин отметил, что рядовому потребителю не обязательно разбираться в принципах работы технологии, оставив эту прерогативу разработчикам. Пользователям же следует больше интересоваться децентрализованными приложениями, где блокчейн, в частности Ethereum, находит непосредственное применение.

Комментируя недавнее заявление Виталика Бутерина, согласно которому возможности для тысячекратного роста в блокчейн-пространстве уже исчерпаны, Лубин, признав заслуги разработчика, отметил, что его мнение не представляет собой непреложную истину.

“Это технология, которая в течение ближайших десятилетий будет влиять на экономику, общественные и политические системы. Мы пока находимся в самом начале. Эта технология еще довольно незрелая, поэтому будет такое развитие, что все, что является активом сегодня, в будущем, возможно, будет представлено в виде криптоактива, так что перспективы поистине большие”, – сказал он