Кличко: мы заинтересованы в успешной работе ІКЕА в столице

Мэр Киева Виталий Кличко приветствовал решение компании IKEA об открытии первого магазина в Украине именно в Киеве.

Об этом Кличко заявил во время встречи с представителями компании IKEA Юго-Восточная Европа, сообщает пресс-служба Кличко.

“Я приветствую решение компании IKEA открыть первый магазин в Украине. И рад, что этот первый магазин будет в столице – в Киеве. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались в прошлом году в Давосе, в конце прошлого года здесь, в Киеве. И я рад, что сотрудничество вышло на стадию реализации”, – отметил он.

Кличко также отметил, что власть приложила значительные усилия, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. В частности, были введены открытость и прозрачность всех процессов управления в столице.

Кроме того, Кличко заверил, что столичная власть и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы упрощать условия для ведения бизнеса.

“Мы сегодня минимизируем бюрократические процессы и устраняем административные барьеры. Чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны местной власти. И мы заинтересованы в успешной работе ІКЕА в столице, поскольку компания популярна в Украине, предлагает доступную продукцию, предоставляет качественный сервис. И надеемся, что вскоре вы откроете второй, а затем и последующие магазины в Киеве и в других городах Украины”, – подчеркнул он.