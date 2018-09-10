Украинцы смогут следить за своим багажом онлайн

В новом багажном отделении аэропорта «Борисполь» пассажиры смогут наблюдать за багажом с помощью онлайн-трансляции.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин.

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«В новом багажном отделении, которое скоро сдается, мы вообще планируем установить прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Багаж будут выгружать на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами», – отметил Рябикин.

Также генеральный директор рассказал, что в ноябре презентуют багажное отделение вместе с открытием трансферной зоны, возможно, и с паркингом. Тестовую эксплуатацию начнут уже сейчас.