Аэропорт "Борисполь" рассказал, когда откроет терминал F

В международном аэропорту “Борисполь” приняли решение о расконсервации терминала F с апреля 2019 года.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Павел Рябикин.

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По его словам, в аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоу-костов, а также чартерных авиакомпаний.

“Терминал F предусматривает возможность пешеходных технологий, которые очень любят авиакомпании лоу-кост сегмента. В терминале F это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты”, – сказал Рябикин.

Помимо этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам, запросившим слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в терминале D, а в терминале F.