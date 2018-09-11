Дизайнер представил бутылку шампанского для космических туристов

Французский дизайнер Франсуа де Голль разработал бутылку для шампанского, которая позволит разливать напиток в невесомости. Предполагается, что изобретение пригодится космическим туристам, которых в следующем году планируют отправить в космос компании Virgin Galactic и Blue Origin, пишет AFP.

Разработанная де Голлем бутылка разделена на две камеры — в первой находится напиток, а во второй — клапан, который под давлением выдавливает небольшие порции шампанского в виде пены. Остановить подачу напитка можно нажатием на сферическое кольцо над горлышком.

«Ощущения, когда шампанское превращается из пены в жидкость у вас во рту, невозможно испытать на Земле — напиток попадает не только на язык, но и на всю полость рта, усиливая вкусовой эффект».