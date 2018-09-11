Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

Дизайнер представил бутылку шампанского для космических туристов

Дизайнер представил бутылку шампанского для космических туристов

Французский дизайнер Франсуа де Голль разработал бутылку для шампанского, которая позволит разливать напиток в невесомости. Предполагается, что изобретение пригодится космическим туристам, которых в следующем году планируют отправить в космос компании Virgin Galactic и Blue Origin, пишет AFP.

Разработанная де Голлем бутылка разделена на две камеры — в первой находится напиток, а во второй — клапан, который под давлением выдавливает небольшие порции шампанского в виде пены. Остановить подачу напитка можно нажатием на сферическое кольцо над горлышком.

«Ощущения, когда шампанское превращается из пены в жидкость у вас во рту, невозможно испытать на Земле — напиток попадает не только на язык, но и на всю полость рта, усиливая вкусовой эффект».

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018