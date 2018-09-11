Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Калифорния к 2045 году сократит выбросы углерода в атмосферу до нуля

Калифорния к 2045 году сократит выбросы углерода в атмосферу до нуля

Губернатор штата Калифорния подписал указ, обязывающий производителей электроэнергии сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. Цель закона — свести на нет влияние штата на баланс двуокиси углерода в атмосфере к 2045 году, пишет Ars Technica.

Калифорния — самый густонаселенный штат, принявший закон о нулевых выбросах углекислого газа при производстве электроэнергии, и второй сделавший это регион США после Гавайев, отмечает издание. Большинство предприятий штата уже перешло с угля на природный газ для производства электроэнергии.

По данным Минэнерго США, при производстве одного мегаджоуля энергии из газа в атмосферу попадает 13,7 г СО2, из угля — 24 г. Однако при транспортировке и добыче углекислого газа часто происходят утечки, в основной компонент вещества — метан — разогревает Землю намного сильнее углекислого газа.

Это означает, что в ближайшие годы в Калифорнии начнется активное строительство ветряных, гелиотермических и геотермальных электростанций, добавляет издание.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018