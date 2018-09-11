Калифорния к 2045 году сократит выбросы углерода в атмосферу до нуля

Губернатор штата Калифорния подписал указ, обязывающий производителей электроэнергии сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. Цель закона — свести на нет влияние штата на баланс двуокиси углерода в атмосфере к 2045 году, пишет Ars Technica.

Калифорния — самый густонаселенный штат, принявший закон о нулевых выбросах углекислого газа при производстве электроэнергии, и второй сделавший это регион США после Гавайев, отмечает издание. Большинство предприятий штата уже перешло с угля на природный газ для производства электроэнергии.

По данным Минэнерго США, при производстве одного мегаджоуля энергии из газа в атмосферу попадает 13,7 г СО2, из угля — 24 г. Однако при транспортировке и добыче углекислого газа часто происходят утечки, в основной компонент вещества — метан — разогревает Землю намного сильнее углекислого газа.

Это означает, что в ближайшие годы в Калифорнии начнется активное строительство ветряных, гелиотермических и геотермальных электростанций, добавляет издание.