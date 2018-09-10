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Aston Martin показал новый электромобиль (видео)

Aston Martin показал новый электромобиль (видео)

Aston Martin будет выпускать электромобиль с 2019 года. Новинку Rapide E будут выпускать в английском Уэльсе.

Aston Martin Rapide E будет иметь 800-вольтовые аккумуляторы, подобные тем, что используются на Porsche Taycan. Это поможет быстрее заряжать автомобиль.

Тираж Rapide E составит 155 экземпляров. По своим динамическим характеристикам модель, разработанная совместно с Williams Advanced Engineering, не уступит топливному хэтчбеку Rapide S.

“В настоящее время завод вблизи Кардиффа находится на третьем и финальном этапе строительства. Новый завод станет одним из самых современных автомобильных производств в мире”, – говорит глава Aston Martin Энди Палмер.

Три бывших ангара Королевских военно-воздушных сил Великобритании переформатированы под автомобильный конвейер. Новый завод уже обеспечил работой 150 человек, а после полноценного запуска создаст 750 рабочих мест.

По материалам gazeta.ua
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