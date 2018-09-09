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Минрегион сообщил, сколько средств необходимо для утепления многоквартирных домов

Минрегион сообщил, сколько средств необходимо для утепления многоквартирных домов

Потребность украинских многоэтажных домов в инвестициях для осуществления мероприятий по энергоэффективности и утеплению составляет около 40-50 миллиардов евро.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба правительства.

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«Наша задача – полномасштабный запуск Фонда энергоэффективности и разработка стратегии реновации зданий. И мы делаем шаги в этом направлении. Назначен и.о. директора Фонда, разработан хендбук – пособие для работы ОСМД с Фондом энергоэффективности», – отметил Зубко.

Он добавил, что на данный момент Фонд энергоэффективности подписал соглашения о привлечении средств на утепление зданий с ЕС, правительством Германии и другими финансовыми организациями. В цнлом планируется получить около 60 миллионов евро.

«Но, кроме финансовой, нам важна и техническая поддержка. Ведь реновация домов – это очень непростой путь. Речь идет о 200 тысячах многоквартирных домов, инвестиционная потребность которых составляет 40-50 миллиардов евро», – отметил Геннадий Зубко.

По материалам hromadske.tv
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