В Канаде подсчитали стоимость проведения Олимпиады-2026

Проведение зимней Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в канадском Калгари будет стоить около $5.23 млрд.

Предварительные расчеты обнародовал Подготовительный комитет Калгари, который готовит город к проведению Игр.

План предусматривает постройку двух новых объектов и реставрацию под современные нужды спортивных арен, построенных для Олимпиады 1988 года. При этом $3 млрд должны поступить от государства, а остальное внесут частные инвесторы и Международный олимпийский комитет.

Для сравнения: Зимние Олимпийские игры в Ванкувере в 2010 году стоили около $7.7 млрд.

Всего же, по предварительным подсчетам, проведение Олимпийских игр принесет $7.4 млрд Калгари и провинции Альберта.