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В Украине построят крупный завод для экспорта кукурузы

В Украине построят крупный завод для экспорта кукурузы

Компания Дакса Бунге Украина построит в Винницкой области завод по переработке кукурузы мощностью 100 тыс. тонн в год.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий.

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“Мы завершили переговоры с известной американской компанией Бунге, которая в партнерстве с испанской группой компаний Дакса ориентировочно за год построят в Винницкой области предприятие по переработке кукурузы на крупу и муку с проектной мощностью 100 тыс. тонн в год. Прогнозируемые объемы инвестиций составляют $14 млн. Его построят в с. Демковка Тростянецкого района на площади около 3 га”, – рассказал Коровий.

Кроме того, он отметил, что для переработки кукурузы в муку нужно будет выращивать в регионе специальные семена. Также необходимо будет работать с фермерами, чтобы эта кукуруза соответствовала нужным кондициям.

Строительство предприятия планируется начать в четвертом квартале текущего года, возвести производственные мощности – за 14 месяцев и ввести его в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

Предприятие будет перерабатывать 300 тонн кукурузы в день, или 100 тыс. тонн в год. 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.

Новое предприятие будет иметь мощности для хранения кукурузы (8,4 тыс.тонн), побочных продуктов (900 тонн) и основных продуктов (1 тыс. тонн).

По материалам УКРИНФОРМ
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