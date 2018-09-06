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В Киеве запускают единственный мусорный завод “Энергия”

В Киеве запускают единственный мусорный завод “Энергия”

Мусоросжигательный завод «Энергия» во вторник возобновит свою работу после планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудование двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня «Энергия» – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно! Это те отходы, которые вывозят на свалки – мы же полностью утилизируем их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов «Позняки» и «Осокорки», – рассказал директор СП «Завод «Энергия» Сергей Крикун.

Возобновление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов также будут наращивать постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 и в конце концов выйдет на свой рабочий режим – 750 тонн.

Кроме того, на заводе «Энергия» продолжается капитальный ремонт электрофильтра №2 и крана бытовых отходов.

По материалам УКРИНФОРМ
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