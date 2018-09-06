Австралия тестирует блокчейн для выдачи водительских удостоверений

Правительство Нового Южного Уэльса (NSW) в Австралии обращается к технологии блокчейн, чтобы реализовать государственную программу оцифровки водительских прав.

В заявлении от 20 августа правительство NSW заявило, что оно проведет тест на 140’000 владельцах авто в штате, до официального развертывания сети в 2019 году.

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Названная TrustGrid блокчейн-сеть уже прошла предварительные тесты, проведенные в городе Даббо в прошлом году. Целью этой программы является использование распределенной сети для аутентификации и хранения данных водительских удостоверений, чтобы пользователи могли представлять свои цифровые учетные данные через мобильное приложение.

Таким образом, владельцам авто больше не придется иметь физические документы, чтобы доказать свой возраст и подтвердить личность, когда их проверяет полиция.

Инициатива следует за законопроектом, принятым в мае, который предоставил возможность тестирования правительственных проектов, которые направлены на то, чтобы «позволить жителям использовать документы в цифровом виде, например, через блокчейн-сети», — отмечается в публикации местных СМИ.

Новая система соответствует общей цели страны по внедрению технологии блокчейн и технологии распределенного реестра в рамках инициативы Digital Economy. В настоящее время австралийское федеральное агентство, специализирующееся на научных исследованиях, также работает с IBM над созданием «Национального блокчейна», целью которого является позволить компаниям осуществлять транзакции на основе юридически признанных смарт-контрактов.