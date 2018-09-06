Twitter исследует возможности блокчейна для борьбы с мошенничеством

Глава Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси на слушаниях в Конгрессе заявил, что его компания исследует возможности применения технологии блокчейн для борьбы с мошенниками.

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«Вы ранее выразили интерес к широкому применению технологии блокчейн, включая возможность идентификации личности для борьбы с недостоверной информацией и мошенниками. Какие возможные применения блокчейна вы видите?» — спросила представитель Калифорнии Дорис Матсуи на заседании Комитета по энергетике и торговле.

Глава Twitter отметил, что блокчейн отлично подходит для установления доверенных отношений в цифровом мире. Это особенно важно в свете заполонивших соцсеть поддельных аккаунтов, пытающихся обмануть пользователей и выманить у них криптовалюту.

«Первым делом надо начать с изучения проблем, которые нам надо решить и которые мы решаем, а затем посмотреть на доступные технологии и понять, какие из них помогут нам улучшить результат. Блокчейн, я думаю, та технология, которая имеет огромный и неиспользованный потенциал, особенно в областях распределенного доверия и, потенциально, распределенного правоприменения. Мы еще не достигли нужного уровня понимания, как могли бы применить эту технологию к проблемам, с которыми сталкивается Twitter. Но у нас есть люди, которые изучают этот вопрос», — ответил Джек Дорси.