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Стало известно, почему в Украине продлили призыв в армию

Стало известно, почему в Украине продлили призыв в армию

В Генштабе ВСУ разъяснили указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию.

Информацию об этом представила пресс-служба ЗСУ на странице в социальной сети Фейсбук.

Так, согласно указу о внесении изменений в указ президента 15 февраля 2018 №33 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную службу в 2018 году» предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре.

В Генштабе заявили, что это обусловлено, прежде всего, увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

«С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований», – заявили в Генеральном штабе.

По материалам Капитал
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