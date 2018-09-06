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Порошенко увеличил сроки призыва в армию в 2018 году

Порошенко увеличил сроки призыва в армию в 2018 году

Президент Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с 2 до 3 месяцев.

Соответствующий указ от 10 сентября обнародован на сайте главы государства.

Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе были определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.

По материалам Украинская правда
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